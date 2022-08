Le Donatella | “Prosperità e gravidanza…” | Gli scatti lasciano tutti i fan a bocca aperta

Leggi su topicnews

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Leriescono sempre a lasciare i fan ae, questa volta, hanno proprio deciso di infiammare i social network. Le, gliche hanno infiammato i social (fonte web)Le gemelle Giulia e Silvia Provvedi, insieme, formano le: un duo musicale e televisivo, salito alla ribalta con la partecipazione al talent show X Factor nel 2012. All’epoca, le due gemelle si sono presentate con il nome Prov Destination, contraddistinguendosi subito per il loro stile e il loro talento. Dopo essere state selezionate per partecipare alla competizione, il loro nome è stato cambiato dalla giudice Arisa, optando per un omaggio alla celebreRettore – della quale sono grandi fan. Il successo in televisione L’anno seguente alla ...