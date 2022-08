L' azienda che produce il vaccino contro il vaiolo delle scimmie non riesce a star dietro alle richieste

(Di mercoledì 17 agosto 2022) La danese Bavarian Nordic, unica compagnia al mondo a produrre ilapprovato, ha detto di non essere più sicura di poter soddisfare la domanda e sta cercando partner per esternalizzare la produzione

CarloCalenda : Alla fine è stata semplicemente una fesseria togliere i diritti a Sky. Peraltro colpendo una grande azienda che ave… - marcoconterio : Quel che mi fa infuriare della questione #DAZN è che è un'azienda dove lavorano amici e colleghi giornalisti di alt… - Roscrix : RT @ass_coscioni: Dopo quasi due anni di attese e di azioni legali, l’Azienda sanitaria unica regione (Asur) Marche consegna finalmente la… - F2008Brontolo : @msgelmini @CarloCalenda 'La Fiammante” azienda che produce pomodori a Salerno. bolletta energia di 987 mila euro,… - ilprogressivo : RT @ass_coscioni: Dopo quasi due anni di attese e di azioni legali, l’Azienda sanitaria unica regione (Asur) Marche consegna finalmente la… -

VeronaSera

... il 44enne marchigiano tetraplegico dal 2014da diverso tempo lottava per il diritto al ... La Commissione medica dell'sanitaria unica regionale (Asur) delle Marche ha dato l'ok per l'auto - ...Le centraline di Keba sono gestite da un software codificato dall'stessapermette loro di gestire fino a 200 colonnine simultaneamente senza intoppi o cali di potenza dovuti alla ... Incendio nella notte in un'azienda che lavora i cereali: si indaga sulle cause Quasi dieci volte di più di quanto pagato nello stesso periodo di un anno fa dall'impresa conserviera nel salernitano. Intanto un ristoratore ...Ultima chiamata per quelle che sono universalmente considerate un simbolo dell’automobilismo americano con i loro potenti V8. Una serie speciale e una targa celebrativa previste prima dell’arrivo nel ...