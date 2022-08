Latina, rischiano di annegare, salvati tre turisti al Lido (Di mercoledì 17 agosto 2022) . Il mare agitato come non si vedeva da tempo ha rischiato di portarsi via questa mattina alcuni bagnanti si tratta di tre turisti di origine belga, che ieri mattina hanno deciso di immergersi per un tuffo. Sono stati vissuti momenti di grande paura al primo chiosco al Lido di Latina quando le tre persone stavano per annegare. Il provvidenziale intervento di un agente della Polfer di Roma fuori servizio che era al mare e di una bagnina ha salvato la vita ai bagnanti tra cui un giovane trasportato in codice giallo al Santa Maria Goretti. Non sono state facili le operazioni di salvataggio durate oltre trenta minuti, in acqua c’erano molte buche e la corrente era forte. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 17 agosto 2022) . Il mare agitato come non si vedeva da tempo ha rischiato di portarsi via questa mattina alcuni bagnanti si tratta di tredi origine belga, che ieri mattina hanno deciso di immergersi per un tuffo. Sono stati vissuti momenti di grande paura al primo chiosco aldiquando le tre persone stavano per. Il provvidenziale intervento di un agente della Polfer di Roma fuori servizio che era al mare e di una bagnina ha salvato la vita ai bagnanti tra cui un giovane trasportato in codice giallo al Santa Maria Goretti. Non sono state facili le operazioni di salvataggio durate oltre trenta minuti, in acqua c’erano molte buche e la corrente era forte. L'articolo proviene da Italia Sera.

