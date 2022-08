L’antropologa Annalisa Di Nuzzo | «Turismo esperienziale può fermare lo spopolamento dei borghi»

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 17 agosto 2022) di Arturo Calabrese Antropologa culturale presso l’Università Suor Orsola Benincasa,Diè una studiosa anche del fenomeno delle migrazioni ed in particolare dello, piaga che da decenni ormai colpisce il Sud ed il Cilento. Professoressa, il Sud negli ultimi anni ha perso ben due milioni di giovani che hanno deciso di costruire il proprio futuro altrove. Cosa significano questi dati? “Significa che se non si interviene per modificare questo andamento, molti paesi rischiano di sparire nel nulla. Le nascite sono prossime allo zero e non può esserci un doveroso ricambio generazionale. Ovviamente se manca il capitale umano iniziano a mancare anche i servizi, le attività chiudono e aumentano le difficoltà di vivere in un borgo. Loc’è sempre stato: il flusso dall’entroterra alla città ...