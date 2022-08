L’annuncio di Giorgia Venturini per la nascita della piccola Sole Tea (Di mercoledì 17 agosto 2022) Giorgia Venturini è diventata mamma della piccola Sole Tea. Con una foto condivisa su Instagram, la conduttrice di X Style (programma di moda di Canale 5) e Radiomontecarlo ha dato L’annuncio della bella notizia, riportando la data di nascita, il 12 agosto 2022, e l’orario in cui la figlia è venuta al mondo (le 11.09). “Benvenuta Sole Tea, amore della tua mamma“, ha scritto Venturini a corredo dell’immagine in cui allatta la neonata dal letto dell’ospedale. Tra gli scatti che accompagnano il post, si vede anche quello in cui il papà, l’imprenditore Marco De Santis, appare raggiante al fianco della bimba e della moglie. I due si erano sposati a giugno del 2022, nella ... Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 17 agosto 2022)è diventata mammaTea. Con una foto condivisa su Instagram, la conduttrice di X Style (programma di moda di Canale 5) e Radiomontecarlo ha datobella notizia, riportando la data di, il 12 agosto 2022, e l’orario in cui la figlia è venuta al mondo (le 11.09). “BenvenutaTea, amoretua mamma“, ha scrittoa corredo dell’immagine in cui allatta la neonata dal letto dell’ospedale. Tra gli scatti che accompagnano il post, si vede anche quello in cui il papà, l’imprenditore Marco De Santis, appare raggiante al fiancobimba emoglie. I due si erano sposati a giugno del 2022, nella ...

