(Di mercoledì 17 agosto 2022) Iin azione a Stabbia (foto Tommaso Gasperini/Germogli) Per approfondire : Articolo : Intervengono per il maltempo,dai residenti Articolo : Offese ai"Sfogo ...

qn_lanazione : L'amarezza dei volontari offesi durante la bomba d'acqua. 'E' ignoranza pura' - espuntini : @14Agosto1892 spero che qualcuno si ricordi dei veri artefici di cotanta competenza e magari li inchiodi a qualche… - RalphRo65263415 : Olanda è uno dei tanti, piccoli capolavori che ci ha lasciato #IvanGraziani. È una canzone sulla disillusione, il d… - ColinMartiniano : RT @MariaGloriaDiM2: @Dedalus12470353 @s_msonia @EusapiaR @PCattoretti @io63128 @NinaMar63222066 @MadonnaAoun @selvanahaddad @FedericaLiber… - lupimario1 : Prendo atto, con amarezza che la Meloni non vuole i voti dei “nostalgici” che, ahimè, l’hanno arrivare lì dove si… -

... Articolo : Intervengono per il maltempo, volontari offesi dai residenti Articolo : Offese ai volontari "Sfogo vergognoso" Articolo : Nubifragio di Ferragosto Paura e contadanni... "Capisco l', l'ho vissuta anche io una situazione simile nella tornata scorsa, mi spiace ... "Penso - dice il prof Esposito - che soprattutto per il futuronostri territori bisogna porsi ...Interventi per il maltempo a Stabbia (foto Tommaso Gasperini/Germogli) Interventi per il maltempo a Stabbia (foto Tommaso Gasperini/Germogli) Interventi per il maltempo a Stabbia (foto Tommaso Gasperi ...“La direzione del Partito Democratico dopo un intenso e incessante lavoro di ascolto e analisi, ha formalizzato le prime candidature al Parlamento. Un lavoro non semplice, quello fatto dalla segreteri ...