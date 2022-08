Lady Diana, parla la guardia del corpo: “Sarebbe ancora viva se…” (Di mercoledì 17 agosto 2022) La principessa Diana aveva diverse guardie del corpo, ma non tutte erano al suo fianco la notte del fatidico incidente. Una di loro, soprannominata Rambo dalla stessa Lady D., si è confidata di recente con il The Sun parlando del suo rapporto speciale con Diana, che gli rivelava a cuore aperto le sue più grandi paure e i progetti futuri. 25 anni dopo l’incidente che ne ha causato la morte improvvisa, il bodyguard Lee Sansum ha affermato in maniera convinta che oggi Sarebbe ancora viva se fosse stato con lei la notte in cui è morta insieme a Dodi Fayed in un incidente d’auto a Parigi il 31 agosto 1997. AnsaIn un’intervista esclusiva l’uomo afferma anche di essere in possesso di una lettera segreta che Diana gli avrebbe scritto. Tra le ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 17 agosto 2022) La principessaaveva diverse guardie del, ma non tutte erano al suo fianco la notte del fatidico incidente. Una di loro, soprannominata Rambo dalla stessaD., si è confidata di recente con il The Sunndo del suo rapporto speciale con, che gli rivelava a cuore aperto le sue più grandi paure e i progetti futuri. 25 anni dopo l’incidente che ne ha causato la morte improvvisa, il bodyguard Lee Sansum ha affermato in maniera convinta che oggise fosse stato con lei la notte in cui è morta insieme a Dodi Fayed in un incidente d’auto a Parigi il 31 agosto 1997. AnsaIn un’intervista esclusiva l’uomo afferma anche di essere in possesso di una lettera segreta chegli avrebbe scritto. Tra le ...

