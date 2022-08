“L’abbiamo ritrovata”. Chiara, la 15enne scomparsa: dopo 10 giorni riconosciuta dalla polizia (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ragazza di 15 anni scomparsa, la scoperta solo oggi. Un appello dei familiari davanti al pubblico di “Chi l’ha visto?” ha fatto il giro del web. Chiara D’Istria, 15 anni, scomparsa da Busto Arsizio il 7 agosto: per la giovane non sarebbe la prima volta. Chiara D’Itria ritrovata dopo la denuncia della scomparsa. Questa volta qualcosa faceva pensare al peggio perché Chiara non ha mai fatto perdere le sue tracce per così tanto tempo. La 15enne di Meda, ospite di una comunità non avrebbe portato con sè il cellulare e documenti. Chiara d’Itria ritrovata dopo la denuncia della scomparsa La ragazza si sarebbe allontanata da Busto Arsizio per un tempo molto ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ragazza di 15 anni, la scoperta solo oggi. Un appello dei familiari davanti al pubblico di “Chi l’ha visto?” ha fatto il giro del web.D’Istria, 15 anni,da Busto Arsizio il 7 agosto: per la giovane non sarebbe la prima volta.D’Itriala denuncia della. Questa volta qualcosa faceva pensare al peggio perchénon ha mai fatto perdere le sue tracce per così tanto tempo. Ladi Meda, ospite di una comunità non avrebbe portato con sè il cellulare e documenti.d’Itriala denuncia dellaLa ragazza si sarebbe allontanata da Busto Arsizio per un tempo molto ...

Vera87072826 : FEGATO, NELLA MILZA E NEL NERVO VAGO. ????? LA SPIKE NON SI DEGRADA, L'ABBIAMO RITROVATA NEI MONOCITI E IN ALTRE CEL… - Iavillanelle : @folkiara @mastiattento scusate esco ora dal mio chalet di montagna dove non prende l'abbiamo ritrovata? - Fabio04901122 : @Valenti19275884 Vi ricordate un anno fa quando giulia non era stata bene ed erano spariti da ig e l'abbiamo ritrov… - SAGITTABCNDO : RT @fracco_: Con l’arrivo della pandemia, Adriana e Matteo perdono il lavoro. Qualche contratto a tempo determinato, mai rinnovato. Lo abbi… - mysslightnyng : RT @fracco_: Con l’arrivo della pandemia, Adriana e Matteo perdono il lavoro. Qualche contratto a tempo determinato, mai rinnovato. Lo abbi… -