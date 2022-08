“La vera nuova fidanzata”. Massimiliano Allegri in love dopo Ambra, ora c’è lei: chi è (Di mercoledì 17 agosto 2022) Massimiliano Allegri ha una nuova fidanzata e ha così dimenticato del tutto Ambra Angiolini. Questo almeno è quanto si evince grazie al settimanale Chi di Alfonso Signorini, che ha beccato l’allenatore della Juventus insieme ad una donna. Anche un paio di mesi fa lui era stato fotografato con una e a quanto pare sarebbe la stessa persona. Ora è anche venuta fuori l’identità di lei, che a quanto sembra è da considerarsi una signora parecchio riservata e che non amerebbe quindi molto la notorietà. Certamente questa immagine di Massimiliano Allegri è decisamente inequivocabile. Ha infatti fatto una bellissima e romantica passeggiata con quella che a tutti gli effetti sembra essere la sua nuova fidanzata. Se a giugno era stato pizzicato ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 17 agosto 2022)ha unae ha così dimenticato del tuttoAngiolini. Questo almeno è quanto si evince grazie al settimanale Chi di Alfonso Signorini, che ha beccato l’allenatore della Juventus insieme ad una donna. Anche un paio di mesi fa lui era stato fotografato con una e a quanto pare sarebbe la stessa persona. Ora è anche venuta fuori l’identità di lei, che a quanto sembra è da considerarsi una signora parecchio riservata e che non amerebbe quindi molto la notorietà. Certamente questa immagine diè decisamente inequivocabile. Ha infatti fatto una bellissima e romantica passeggiata con quella che a tutti gli effetti sembra essere la sua. Se a giugno era stato pizzicato ...

