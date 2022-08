La Vedovella tornerà verde | la vittoria dei cittadini

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Bergamo. Ladi coloreabbandonando il grigio imposto da un recupero del centro cittadino.quindi della petizione online (650 firme raccolte in tre giorni) e della sollevazione social che ha spinto Palazzo Frizzoni a tornare sui suoi passi. LADELL’AVVOCATO SAITA A sollevare la questione era stato l’avvocato Marco Saita con una petizione on line (leggi qui). È lo stesso Saita ha postare sui sociale: “Mi piace lo zampillare dell’acqua di mattina. Un’estate a Bergamo raccogliemmo firme per settantadue ore e, morti di caldo, senza farci troppe illusioni, tornammo alla. Non trovammo più alcun grigio, né topo né Londra. Ma rivedemmo quel… brillante come la speranza. Latornata al suo colore ...