La tragedia degli ex renziani del Pd Sotto accusa il capocorrente Guerini Base riformista contro il ministro | non ci ha tutelati

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Il primo vero smottamento dopo la presentazione delle liste in casa del Partito democratico è il fuoco dentro, la corrente del partito fondata da Luca Lotti e Lorenzodurante i fasti di Matteo Renzi. Quando Renzi se n’è andato per apparecchiare il suo partito personale Lotti ehanno continuato a tenere viva la corrente – quella dei “sabotatori, come li chiamiamo noi”, ci dice un deputato, ma l’esclusione di molti elementi dopo il repulisti del segretario Enrico Letta ha agitato non poco le acque. Nella chat della corrente e nei corridoi a finiretiro è ildella Difesato di avere pensato solo a se stesso (“e al suo amico Di Maio”) senza riuscire a difendere i suoi compagni di partito. Per il ...