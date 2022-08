La stoccata di Crisanti a Bassetti | “Se vuole fare il ministro deve mettersi in gioco”

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Sono diversi i virologi “star” dell’era Covid che sono comparsi all’interno delle liste dei partiti durante la campagna elettorale in corso. Tra i nomi più noti spicca certamente quello del microbiologo dell’Università di Padova Andrea, presente all’interno delle liste della circoscrizione europea con il Pd, e quello dell’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, schierato da Articolo Uno in Puglia. Candidature, queste, che sono state commentate positivamente anche dal collega infettivologo Matteo, direttore del San Martino di Genova, che da parte sua si era detto in quell’occasione non disponibile a candidarsi ma pronto aildella Salute e, secondo una voce mai confermata, che avrebbe voluto ricoprire quel ruolo per il Centrodestra. Una volontà, quella di, commentata ...

infoitinterno : Matteo Renzi, stoccata a Crisanti: 'Al primo raffreddore ci becchiamo...' - zazoomblog : Al primo raffreddore ci becchiamo.... Matteo Renzi stoccata senza precedenti a Crisanti - #primo #raffreddore… -

Liberoquotidiano.it

Certe accuse da chi è stato escluso dalle liste sono ridicole": "Io candidato Ora servono i tecnici per uscire dall'emergenza" Vezzali, politica e fioretto: lavincente è dedizione ...Certe accuse da chi è stato escluso dalle liste sono ridicole": "Io candidato Ora servono i tecnici per uscire dall'emergenza" Vezzali, politica e fioretto: lavincente è dedizione ... Matteo Renzi, stoccata a Crisanti: "Al primo raffreddore ci becchiamo..." Ecco cosa ha detto il microbiologo Andrea Crisanti della candidatura col Pd e il suo commento sulle parole di Matteo Bassetti ...Se uno candida Crisanti, che è uno dei virologi più famosi, che prima voleva tenerci chiusi a Natale per ‘resettare il sistema’, poi ad aprile voleva chiuderci in casa per salvare l’estate e poi in es ...