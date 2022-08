"La scienza senza risvolti ideologici? Panzana". Puglisi a gamba tesa su Crisanti (Di mercoledì 17 agosto 2022) Andrea Crisanti, candidato con il Pd, ha da anni la tessera del Partito Democratico in tasca, senza che fosse mai emerso durante la pandemia Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 17 agosto 2022) Andrea, candidato con il Pd, ha da anni la tessera del Partito Democratico in tasca,che fosse mai emerso durante la pandemia

RaiCultura : Per ricordare la scomparsa di #PieroAngela, stasera, #13agosto, @RaiStoria trasmetterà alle 19.30 'Piero Angela - R… - ZzuCicciu : RT @OfficialTozzi: La velocità della luce non si decide per alzata di mano. Dopo la fase democratica di discussione, la scienza si critica… - simonebaldovino : RT @OfficialTozzi: La velocità della luce non si decide per alzata di mano. Dopo la fase democratica di discussione, la scienza si critica… - Darkmind4ever : RT @OfficialTozzi: La velocità della luce non si decide per alzata di mano. Dopo la fase democratica di discussione, la scienza si critica… - n_quadrelli : RT @OfficialTozzi: La velocità della luce non si decide per alzata di mano. Dopo la fase democratica di discussione, la scienza si critica… -