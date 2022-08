La repubblicana più amata dai democratici perde contro Trump

Leggi su formiche

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Liz Cheney, la congressistaper il Wyoming, nota per essersi rivoltatal’ex presidente Donald, ha perso le primarie del Partito Repubblicano per ricandidarsi a novembre. Secondo le prime proiezioni dei media americani, Cheney ha perso con un margine di 30 punti percentualila candidata sostenuta da, Harriet Hageman. “Avrei potuto vincere queste elezioni facilmente se avessi accettato la bugia del presidentesulle elezioni del 2020 – ha dichiarato Cheney -. Ma questo avrebbe comportato permettere di smontare il sistema democratico e attaccare i fondamenti della nostra repubblica. Era un cammino che non avrei potuto proseguire”. “Quel 6 gennaio – ha aggiunto – ho promesso che da quel giorno avrei fatto di tutto per impedire il ritorno di ...