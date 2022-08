La profezia di Moggi | la Juve è come le milanesi | cosa può succedere

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 agosto 2022) I campioni d'Italia sono ripartiti con una netta vittoria (4-2) sull'Udinese. Sbadataggini a parte sui gol subiti, si è visto un gran bel Milan che ha pensato sempre a fare la partita, proponendo gioco con difesa e centrocampo alti a dominare, anche a discapito spesso della compattezza di squadra. Davanti si è rivisto il miglior Brahim Diaz, che ha messo il becco in tutti i gol. A metà secondo tempo in campo i nuovi e per quel poco che si è visto si potrebbe già affermare che il belga De Ketelaere sarà elemento essenziale nell'economia della squadra perché ha sensibilità e tecnica sopraffina per sveltire il gioco dei rossoneri e andare anche in gol. Allo stadio di via del Mare grande entusiasmo per il Lecce, ritornato in serie A, e per l'arrivo dell'Inter che, andata in vantaggio dopo appena 80 secondi con Lukaku, ha smesso quasi subito di giocare, quasi snobbando l'avversario. A ...