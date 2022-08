"La prima cosa che faremo al governo". Dove si candida Salvini: bomba (sul Pd) (Di mercoledì 17 agosto 2022) "Niente casini come il Pd". Matteo Salvini, segretario della Lega, interviene al Caffè de la Versiliana a Marina di Pietrasanta, tradizionale appuntamento politico e culturale dell'estate, e non può non parlare di liste elettorali: "Penso che mi candiderò nella mia città (Milano, ndr) ma mi hanno chiesto di spendermi anche in altre regioni, penso alla Calabria, alla Puglia. Sto lavorando alle liste, abbiamo fatto il 99% del lavoro. Credo che sinceramente non ci saranno i casini che ci sono stati in casa Pd". Quindi un altro affondo polemico contro il Nazareno: "Mancano solo 39 giorni al voto e li voglio riempire di contenuti. Si vota, non per scelta nostra ma di qualcun altro, solo la domenica del 25 settembre, mentre alle ultime elezioni si è votato anche di lunedì. Ora si vota solo la domenica, perché, a pensare male, magari qualcuno della sinistra pensa che meno ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) "Niente casini come il Pd". Matteo, segretario della Lega, interviene al Caffè de la Versiliana a Marina di Pietrasanta, tradizionale appuntamento politico e culturale dell'estate, e non può non parlare di liste elettorali: "Penso che mi candiderò nella mia città (Milano, ndr) ma mi hanno chiesto di spendermi anche in altre regioni, penso alla Calabria, alla Puglia. Sto lavorando alle liste, abbiamo fatto il 99% del lavoro. Credo che sinceramente non ci saranno i casini che ci sono stati in casa Pd". Quindi un altro affondo polemico contro il Nazareno: "Mancano solo 39 giorni al voto e li voglio riempire di contenuti. Si vota, non per scelta nostra ma di qualcun altro, solo la domenica del 25 settembre, mentre alle ultime elezioni si è votato anche di lunedì. Ora si vota solo la domenica, perché, a pensare male, magari qualcuno della sinistra pensa che meno ...

