La polemica – Le delocalizzazioni e l’autarchia alimentare | ovvero il sovranismo mascherato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Ogni volta che un’impresa, italiana o straniera, delocalizza, cioè sposta la produzione in un altro paese, si levano altissimi lamenti da sinistra, ma non meno dalle nostre destre, sull’egoismo dei padroni che gettano sul lastrico intere famiglie per il profitto, e fanno perdere prezioso know-how industriale. Tutto questo nonostante qui facessero ottimi profitti, quindi spesso si tratta padroni anche stupidi oltre che cattivi d’animo. Spesso poi il tutto, per strappare più grida di sdegno, è condito da accuse di aver avuto aiuti pubblici. Se ci sono patti non osservati, se ne devono occupare i tribunali, ovvio. Ma questa rappresentazione del fenomeno non è solo totalmente insensata, è profondamente reazionaria. Nella generalità dei casi le imprese si rilocalizzano (operazione molto costosa) per una vasta gamma di motivi, di cui il minor costo del lavoro è solo uno, e a volte non il più ...