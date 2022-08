“La Piazza” di Affaritaliani.it torna in Puglia per la quinta edizione. Presenti i protagonisti della politica italiana: da Conte alla Meloni (Di mercoledì 17 agosto 2022) Al via la quinta edizione di “La Piazza”. Al centro del dibattito, organizzato dal quotidiano Affaritaliani.it, che si svolgerà l’ultimo weekend di agosto (26-27-28 agosto) nella cornice di trulli e masserie del borgo collinare medievale di Ceglie Messapica (Brindisi), ci sarà la politica. Tra gli ospiti, tutti i protagonisti della politica italiana: da Giuseppe Conte e Antonio Misiani fino a Giorgia Meloni e Matteo Salvini, passando per Marco Rizzo e Antonio Tajani. “Chi sarà il prossimo premier? Sarà donna? Le elezioni daranno ragione ai sondaggi che vedono in testa Giorgia Meloni? Il prossimo sarà dunque un governo di centrodestra? E a sinistra riuscirà il PD a unire i tanti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Al via ladi “La”. Al centro del dibattito, organizzato dal quotidiano.it, che si svolgerà l’ultimo weekend di agosto (26-27-28 agosto) nella cornice di trulli e masserie del borgo collinare medievale di Ceglie Messapica (Brindisi), ci sarà la. Tra gli ospiti, tutti i: da Giuseppee Antonio Misiani fino a Giorgiae Matteo Salvini, passando per Marco Rizzo e Antonio Tajani. “Chi sarà il prossimo premier? Sarà donna? Le elezioni daranno ragione ai sondaggi che vedono in testa Giorgia? Il prossimo sarà dunque un governo di centrodestra? E a sinistra riuscirà il PD a unire i tanti ...

