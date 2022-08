La Nato interviene sulle tensioni tra Kosovo e Serbia: “Se la situazione dovesse deteriorarsi siamo pronti a intervenire” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Non cala la tensione in Kosovo tra il governo e la minoranza serba del Paese. Tanto che anche la Nato, con il segretario generale, Jens Stoltenberg, è costretta a intervenire. Ma ad essere redarguito è soprattutto il primo ministro di Pristina, l’ultranazionalista Albin Kurti, che non ha intenzione di cedere sulla conversione delle targhe per i serbi residenti nel nord del Paese. “La nostra missione di pace in Kosovo è focalizzata sul mandato ricevuto dall’Onu: dovesse la situazione deteriorare siamo pronti a intervenire. Il dialogo è l’unica soluzione per la regione”, ha dichiarato Stoltenberg nel corso di una conferenza stampa congiunta. “La nostra posizione – ha aggiunto – è chiaramente illustrata dal mandato dell’Onu e lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Non cala la tensione intra il governo e la minoranza serba del Paese. Tanto che anche la, con il segretario generale, Jens Stoltenberg, è costretta a. Ma ad essere redarguito è soprattutto il primo ministro di Pristina, l’ultranazionalista Albin Kurti, che non ha intenzione di cedere sulla conversione delle targhe per i serbi residenti nel nord del Paese. “La nostra missione di pace inè focalizzata sul mandato ricevuto dall’Onu:ladeteriorare. Il dialogo è l’unica soluzione per la regione”, ha dichiarato Stoltenberg nel corso di una conferenza stampa congiunta. “La nostra posizione – ha aggiunto – è chiaramente illustrata dal mandato dell’Onu e lo ...

