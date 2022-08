La lettera commovente di Enrico Brignano al padre morto 11 anni fa: “Ho sposato Flora” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il post di Enrico Brignano dedicato al padre morto 11 anni fa: una ferita ancora aperta per l’attore che ha commosso tutti col le sue parole. Amatissimo fin dagli esordi nel mondo dello spettacolo, Enrico Brignano è molto seguito anche sui social dove spesso i suoi post fanno il pieno di like e commenti. Il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il post didedicato al11fa: una ferita ancora aperta per l’attore che ha commosso tutti col le sue parole. Amatissimo fin dagli esordi nel mondo dello spettacolo,è molto seguito anche sui social dove spesso i suoi post fanno il pieno di like e commenti. Il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

iinchiostro : RT @Ginko_21: E comunque Piero Angela che lascia una lettera per congedarsi dal suo pubblico per me è commovente, racconta di quanta educaz… - itsmegreeneyess : RT @Ginko_21: E comunque Piero Angela che lascia una lettera per congedarsi dal suo pubblico per me è commovente, racconta di quanta educaz… - junjokerando : RT @MassimoBonzo: Enzo Ferrari e la commovente lettera di una ragazza di 21 anni in memoria di Gilles Villeneuve. - BottenaFratsa : RT @Ginko_21: E comunque Piero Angela che lascia una lettera per congedarsi dal suo pubblico per me è commovente, racconta di quanta educaz… - aalessia_a : RT @Ginko_21: E comunque Piero Angela che lascia una lettera per congedarsi dal suo pubblico per me è commovente, racconta di quanta educaz… -