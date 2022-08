La Lega vuole che Mps balli da sola, rispolvera il terzo polo bancario (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ma il disegno non collima con l’attuale piano concordato dal governo Draghi con l’Ue, che prevede che il Tesoro ceda il controllo del 64% a un altro istituto di credito. Claudio Borghi a Huffpost: "Prematuro parlare di un coinvolgimento di Mcc, lavoriamo a un piano stand-alone per il Montepaschi" Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ma il disegno non collima con l’attuale piano concordato dal governo Draghi con l’Ue, che prevede che il Tesoro ceda il controllo del 64% a un altro istituto di credito. Claudio Borghi a Huffpost: "Prematuro parlare di un coinvolgimento di Mcc, lavoriamo a un piano stand-alone per il Montepaschi"

