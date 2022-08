La Juve prova il doppio sorpasso per il baby Mancini (Di mercoledì 17 agosto 2022) La Juve prova a battere la concorrenza di Milan e Roma per portarsi a casa Tommaso Mancini, giovane attaccante del Vicenza La Juventus lavora per il futuro e si è infilata nell’asta per Tommaso Mancini, giovane attaccante che piace molto anche a Milan e Roma. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri avrebbero raggiunto un accordo con gli agenti del calciatore del Vicenza. Inizialmente verrebbe aggregato alla Primavera, con possibilità di promozione nell’Under 23. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Laa battere la concorrenza di Milan e Roma per portarsi a casa Tommaso, giovane attaccante del Vicenza Lantus lavora per il futuro e si è infilata nell’asta per Tommaso, giovane attaccante che piace molto anche a Milan e Roma. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri avrebbero raggiunto un accordo con gli agenti del calciatore del Vicenza. Inizialmente verrebbe aggregato alla Primavera, con possibilità di promozione nell’Under 23. L'articolo proviene da Calcio News 24.

