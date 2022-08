La guerra in Ucraina diventa un tour turistico: con 50 euro si possono visitare le città distrutte (Di mercoledì 17 agosto 2022) «L’Ucraina è un Paese di persone coraggiose e di infinte opportunità. Questo è un Paese dove l’eroico passato ha dato vita a moderne imprese e persone incredibili. Qui l’aria profuma di libertà e la vita vince sull’oscurità». Potrebbe sembrare l’incipit di uno dei popolarissimi discorsi di Volodymyr Zelensky, ha la stessa carica emotiva, la stessa retorica eroicizzante e lo stessa tipicità dei contenuti che diventano virali sui social. In realtà è la presentazione che Visit Ukraine, un tour operator ucraino, fa del Paese ancora sotto le bombe di Putin, per vendere pacchetti turistici delle città devastate della guerra. Dai tour a Chernobyl alle escursioni tra le macerie di guerra L’Ucraina ha un lunga storia di turismo delle tragedie, dei ... Leggi su fmag (Di mercoledì 17 agosto 2022) «L’è un Paese di persone coraggiose e di infinte opportunità. Questo è un Paese dove l’eroico passato ha dato vita a moderne imprese e persone incredibili. Qui l’aria profuma di libertà e la vita vince sull’oscurità». Potrebbe sembrare l’incipit di uno dei popolarissimi discorsi di Volodymyr Zelensky, ha la stessa carica emotiva, la stessa retorica eroicizzante e lo stessa tipicità dei contenuti cheno virali sui social. In realtà è la presentazione che Visit Ukraine, unoperator ucraino, fa del Paese ancora sotto le bombe di Putin, per vendere pacchetti turistici delledevastate della. Daia Chernobyl alle escursioni tra le macerie diL’ha un lunga storia di turismo delle tragedie, dei ...

