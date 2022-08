"La fiamma della Meloni?": Rampini asfalta la sinistra in un minuto, parole esplosive (Di mercoledì 17 agosto 2022) Federico Rampini ha le idee molto chiare e a Controcorrente non usa giri di parole: "La polemica sulla fiamma di Fratelli d'Italia non appassiona gli italiani". Con una frase sola, il giornalista del Corriere ha abbattuto la propaganda del centrosinistra e del Pd in testa. Da qualche settimana infatti i dem attaccano costantemente Giorgia Meloni proprio sul simbolo del partito e lo fanno con quella malizia tipica della sinistra che sfocia nell'odio sistematico per l'avversario politico. Su questo fronte sono prima linea tutti i leader di partito della sinistra, da Letta a Fratoianni e anche il centrino di Azione con Calenda che non perde occasione per attaccare la Meloni proprio sulla "fiamma". ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Federicoha le idee molto chiare e a Controcorrente non usa giri di: "La polemica sulladi Fratelli d'Italia non appassiona gli italiani". Con una frase sola, il giornalista del Corriere ha abbattuto la propaganda del centroe del Pd in testa. Da qualche settimana infatti i dem attaccano costantemente Giorgiaproprio sul simbolo del partito e lo fanno con quella malizia tipicache sfocia nell'odio sistematico per l'avversario politico. Su questo fronte sono prima linea tutti i leader di partito, da Letta a Fratoianni e anche il centrino di Azione con Calenda che non perde occasione per attaccare laproprio sulla "". ...

