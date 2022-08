La Ferrari passa all’ibrido | la nuova 296 GTB non ha rivali in strada Video

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Laè sempre alla ricerca di nuove ed eccezionali auto che possano sfrecciare per le strade, con la296 GTB che è un gioiello. Ci sono delle marche automobilistiche che non passeranno mai di moda, con lache sicuramente rappresenta uno dei modelli assolutamente più eccezionali, per questo motivo anche la voglia di spingersi sempre di più verso il futuro ha portato il Cavallino Rampante a realizzare una296 GTB che è un vero e proprio trionfo di bellezza. Ansa FotoDa cosa hanno questa parte è diventato sempre di più chiaro a tutti come il mondo dell’ibrido sarà determinante per poter rivoluzionare la realtà dell’automobilismo, per questo motivo anche un marchio storico come ladeve cercare di arrivare il più possibile pronta alla grande cambiamento. A Maranello infatti ...

pepinnen : @JuventusFCWomen @MontemurroJoe Guardate che quello porta sfiga, prima affossata la Ferrari, poi la juve men, meglio se passa da casa - bozz_ferrari : RT @spighissimo: 'Io ho paura da italiano che al primo raffreddore ci becchiamo una quarantena di due mesi e non ne usciamo'... Spero abbi… - Mandrak84170483 : @My_Salute E non dimentichiamo di quando ha fatto gli auguri alla Ferrari... Quando passa salvini si toccano anche le suore - bozz_ferrari : RT @erretti42: Il pragmatico Bonelli passa sopra anche ad uno dei cavalli di battaglia dei Verdi #Ambientalismo - bozz_ferrari : @StefanoPutinati Minchia quanto sei preso male finito il vino la moglie se n’è andata e va bene dai tutto passa Bro.. -

Footballnews24.it

In lieve rialzo anche(+0,29%) a differenza di Stellantis ( - 0,77%). Tra i titoli a minor ... In campo agricolo guadagnano lo 0,5% sia il grano duro, chedi mano a 877,7 dollari per 5mila ...Nello specifico è stata modificata l'altezza del bordo del fondo, chea 1,5 cm (un valore meno penalizzante per team come Red Bull e, che temevano una scelta di 2,5 cm) e soprattutto si ... Formula 1, Robert Shwartzman: dall’esordio all’avventura in Ferrari La Ferrari è sempre alla ricerca di nuove ed eccezionali auto che possano sfrecciare per le strade, con la nuova 296 GTB che è un gioiello. Ci sono delle marche automobilistiche che non passeranno mai ...In una recente intervista, Robert Shwartzman racconta i suoi ultimi mesi: dai test con la Ferrari alla crisi Russia-Ucraina ...