'La corsa al voto' questa sera in onda alle 21.15 su La7: ospiti e anticipazioni (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ritorna stasera l'appuntamento con "La corsa al voto", speciale del TgLa7 diretto da Enrico Mentana trasmesso il lunedì e il mercoledì. Andrà in onda stasera alle 21.15 su La7. Si tratta di un nuovo ... Leggi su globalist (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ritorna stal'appuntamento con "Laal", speciale del TgLa7 diretto da Enrico Mentana trasmesso il lunedì e il mercoledì. Andrà insta21.15 su La7. Si tratta di un nuovo ...

LaVeritaWeb : Il voto sulla piattaforma non evita guai al M5s. Tra i pretendenti ci sono fratelli, compagni e aiutanti dei grilli… - Mov5Stelle : ?? STASERA IN TV ??? @GiuseppeConteIT ?? La corsa verso il voto, LA7 ?? 21.15 ?? #LaCorsaVersoIlVoto - La7tv : #lacorsaalvoto Conte: 'Il Movimento non si presta a balletti come il PD, siamo seri' - peppezingro : @pokepolitik Forse lo mostreranno per la trasmissione “La corsa al voto” su la 7 stasera ??????? - Marco02839896 : RT @LaVeritaWeb: Il voto sulla piattaforma non evita guai al M5s. Tra i pretendenti ci sono fratelli, compagni e aiutanti dei grillini con… -