gemin_steven98 : RT @ilpost: La contrada del Leocorno ha vinto il Palio di Siena - alicesponton : RT @La7tv: #ilpaliodisiena Palio dell'Assunta, l'avvincente vittoria della contrada del #Leocorno al rallenty e i successivi festeggiamenti… - MaurizioMao4 : RT @paliodisiena: La Contrada del Leocorno ha vinto il Palio del 16 agosto 2022 con la cavalla Violenta da Clodia, montata dal fantino Gio… - MaurizioMao4 : @paliodisiena Fantastica vittoria del Leocorno col magnifico Tittia. Complimenti alla contrada vittoriosa ed un app… - hellomiki75 : RT @rtl1025: ??La contrada del #Leocorno con il fantino #Atzeni, detto #Tittia, sul cavallo Violenta da Clodia, ha vinto il #PaliodiSiena de… -

LaLeocorno vince il Palio di Siena. Dopo il rinvio di ieri per maltempo, è tornato lo spettacolo in piazzaCampo, con 15mila spettatori presenti. In poco meno di 13mila hanno trovato ...- In piazzaCampo la vittoria dopo 15 anni con il fantino ...Giovanni Atzeni ha vinto il nono palio in carriera. Primo successo per la cavalla 'Violenta da Clodia'. L'accoppiata ha subito preso la testa della corsa mantenendola per tre giri. Ben 15 mila gli spe ...La contrada del Leocorno con il fantino Giovanni Atzeni, detto Tittia, sul cavallo Violenta da Clodia, ha vinto stasera il Palio di Siena dedicato alla Madonna ...