La Cina invierà soldati in Russia per delle esercitazioni militari congiunte (Di mercoledì 17 agosto 2022) La decisione «non è collegata alla situazione internazionale e regionale», spiega il ministero della Difesa di Pechino: ma arriva dopo giorni di tensioni crescenti tra l'Occidente e la Cina a causa della missione a Taiwan della Speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi Leggi su corriere (Di mercoledì 17 agosto 2022) La decisione «non è collegata alla situazione internazionale e regionale», spiega il ministero della Difesa di Pechino: ma arriva dopo giorni di tensioni crescenti tra l'Occidente e laa causa della missione a Taiwan della Speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi

