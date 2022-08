La bolletta è da 4mila euro (triplicata): 'Metto la pizza a 10 euro o chiudo?'. Poi spiega tutto (Di mercoledì 17 agosto 2022) 'Quando le spese diventano insostenibili, mettere una pizza margherita a 10 euro e passare da ladro o chiudere l'attività?'. Se lo chiedeva Alberto Rovati , titolare della pizzeria Funky Gallo a ... Leggi su leggo (Di mercoledì 17 agosto 2022) 'Quando le spese diventano insostenibili, mettere unamargherita a 10e passare da ladro o chiudere l'attività?'. Se lo chiedeva Alberto Rovati , titolare della pizzeria Funky Gallo a ...

