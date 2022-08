La Bentley spazza via la concorrenza | che potenza la nuova Continetal GT Video

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Laha avuto modo sempre di più di perfezionarsi con una serie di modelli come la Continental GT che lascia tutti quanti senza fiato. Ci sono moltissime vetture che sono state in grado in questi ultimi anni di poter crescere e perfezionarsi sempre di più, ma non c’è alcun tipo di problema nel poter affermare che una dei marchi più importanti che siano mai stati realizzati continua a essere la, con l’ultima Continental GT che è davvero un vero e proprio spettacolo puro. Ansa FotoLa voglia di poter realizzare delle vetture che possono entrare nella storia per essere tra le più complete ed eccezionali di sempre ha permesso così a una serie di case automobilistiche di potersi perfezionare sempre di più in modo tale da poter creare dei modelli unici. Tra quelle che sicuramente hanno avuto l’opportunità di poter mettersi in evidenza per le ...