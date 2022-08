“Koulibaly vero influencer del Napoli Ripeteva ‘mangia mangia’ ai compagni…

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Piena di aneddoti l’intervista esclusiva di Luciano Spalletti a Diletta Leotta per DAZN. Oltre all’ambizione deled al furto della Fiat Panda, l’allenatore di Certaldo si è soffermato sulla perdita in squadra di un calciatore con cui ha condiviso un rapporto molto stretto, Spalletti ha instaurato un legame forte con Kalidoued ha fatto di tutto pur di trattenerlo all’ombra del Vesuvio. La voglia di vincere e di avere nuovi stimoli sono stati però un ostacolo insormontabile per la permanenza adel senegalese che ha accettato le lusinghe del Chelsea: domenica è arrivato anche il suo primo goal contro il Tottenham di Antonio Conte. Sul rapporto con, Spalletti rivela: “Fin dall’inizio,entrava nel mio ufficio tutte le mattine, era un abbraccio fatto di muscoli, ...

Maglie preferite: De Rossi, Salah e. Kouli è veramente per me una persona straordinaria, ... Lui è ilinfluencer dello spogliatoio. Per me è come aver perso un collaboratore, perchè in ...- 'Fin dall'inizio, quando ci siamo conosciuti, abbiamo avuto un bel rapporto. Ogni mattina veniva nel mio ufficio a salutarmi con quest'abbraccio fatto di muscolo, di Watt. Lui è il...Intervista-confessione dell'allenatore toscano, che a DAZN ha parlato del rapporto con De Laurentiis e con l'ex capitano della Roma, oltre che degli addii illustri avvenuti in estate ...Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista a DAZN, per la puntata di ”Linea Diletta” condotta da Diletta Leotta. L’allenatore di Certaldo si è confidato apertamente su m ...