Klimt e Schiele Eros e Psiche film stasera in tv 17 agosto | cast | trama | curiosità | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di mercoledì 17 agosto 2022)è ilin tv mercoledì 172022 in onda in seconda serata su Canale 5. Con la partecipazione straordinaria di Lorenzo Richelmy e in occasione delle celebrazioni dedicate agli artisti simbolo della Secessione viennese, ilracconta scandali, sogni e ossessioni della Vienna dell’epoca d’oro attraverso le opere dell’Albertina, del Belvedere, del Kunsthistorisches, del Leopold, del Freud e del Wien Museum. SCOPRI COSA C’È IN TVIlevento scritto da Arianna Marelli e diretto da Michele Mally,– ...