(Di mercoledì 17 agosto 2022) Mercoledì mattina, l’utente dicon più follower al, hala, prestando giuramento presso il comune di Chivasso, città in provincia di Torino dove ha vissuto per molti anni. A inizio giugno il ministero

LaStampa : Khaby Lame è cittadino italiano, il giuramento al Comune di Chivasso: l'emozione del tiktoker - repubblica : Chivasso, il tiktoker Khaby Lame riceve la cittadinanza: 'Mi sono sempre sentito italiano' [di Carlotta Rocci] - repubblica : Chivasso, il tiktoker Khaby Lame riceve finalmente la cittadinanza: 'Mi sono sempre sentito italiano' - isoni_susanna : RT @ilpost: Khaby Lame, la persona più seguita al mondo su TikTok, ha ottenuto la cittadinanza italiana - sulsitodisimone : Khaby Lame è diventato cittadino italiano -

Visibilmente emozionato,non rinnega le sue origini nel quartiere popolare di via Togliatti tanto che a fargli compagnia, questa mattina, nel corso della cerimonia c'era un suo amico d'...ha oggi ricevuto la cittadinanza italiana . Il tiktoker più seguito al mondo è ufficialmente un cittadino italiano, in quanto ha prestato giuramento nel comune di Chivasso, dove è cresciuto,...Da questa mattina il celebre volto di Tik Tok Khaby Lame è ufficialmente diventato un cittadino italiano. La cerimonia a Chivasso (Torino).Visibilmente emozionato, Khaby Lame non rinnega le sue origini nel quartiere popolare di via Togliatti tanto che a fargli compagnia, questa mattina, nel corso della cerimonia c'era un suo amico ...