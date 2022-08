Khaby Lame è cittadino italiano | il giuramento al Comune di Chivasso | l’emozione del tiktoker – Video

(Di mercoledì 17 agosto 2022)non è solo ilpiù seguito al mondo. Ora è anche, ufficialmente,. «Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato», ha letto oggi il giovane davanti all’Ufficiale di Stato civile presso ildi(Torino). Khabane Serigne, questo il vero nome del ragazzo, acquisisce così i diritti concessi ai cittadini italiani. «Sono molto orgoglioso perché mi sentivoanche prima», ma quella «di oggi è una grande responsabilità», ha detto il ragazzo alla stampa. La cittadinanza italiana gli era già stata concessa lo scorso 8 giugno dal Presidente della Repubblica e oggi gli è stata notificata copia del decreto, pervenuto per via telematica al ...

da oggi è cittadino italiano. L'influencer con più follower al mondo, all'anagrafe Khabane Serigne, ha pronunciato il giuramento presso il Comune di Chivasso, nel torinese. Al re dei ...Visibilmente emozionato,non rinnega le sue origini nel quartiere popolare di via Togliatti tanto che a fargli compagnia, questa mattina, nel corso della cerimonia c'era un suo amico d'...(ANSA) – TORINO, 17 AGO – Khaby Lame, il tiktoker più seguito al mondo, è diventato a tutti gli effetti cittadino italiano. Il giuramento è stato pronunciato oggi davanti all’Ufficiale di Stato Civile ...I procedimenti burocratici sono però molto lunghi, e spesso anche in questi casi possono volerci alcuni anni per ottenere la cittadinanza Khaby Lame era nato in… Leggi ...