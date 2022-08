Khaby Lame è cittadino italiano: ha prestato giuramento al Comune di Chivasso (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il tiktoker Khaby Lame da oggi, mercoledì 17 agosto, è cittadino italiano. “Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato”. Khabane Serigne Lame ha letto la formula... Leggi su today (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il tiktokerda oggi, mercoledì 17 agosto, è. “Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato”. Khabane Serigneha letto la formula...

