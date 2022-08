Juventus, Bitget sponsor di manica anche nel 2022/23 (Di mercoledì 17 agosto 2022) La Juventus ha annunciato di avere rinnovato la partnership con Bitget, che continuerà a essere sponsor di manica del club bianconero. Solo un anno fa Bitget diventava il primo Sleeve Partner della storia bianconera, e la collaborazione si rinnova oggi, ispirata come sempre dalla ricerca dell’eccellenza, con la presenza del marchio sulla manica sinistra della L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 17 agosto 2022) Laha annunciato di avere rinnovato la partnership con, che continuerà a esseredidel club bianconero. Solo un anno fadiventava il primo Sleeve Partner della storia bianconera, e la collaborazione si rinnova oggi, ispirata come sempre dalla ricerca dell’eccellenza, con la presenza del marchio sullasinistra della L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

