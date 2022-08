Juve, saltato il trasferimento di Rabiot al Manchester United? (Di mercoledì 17 agosto 2022) Potrebbe finire con un nulla di fatto il passaggio di Rabiot dai bianconeri al Manchester United: troppo alte le richieste del calciatore Adrien Rabiot potrebbe comunque lasciare la Juve, ma la destinazione a questo punto non dovrebbe essere più il Manchester United. Come riportato da Fabrizio Romano, le richieste della madre/procuratrice Veronique sono sembrate troppo alte per i Red Devils. Se il calciatore non abbasserà le sue pretese, gli inglesi vireranno su altri obiettivi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Potrebbe finire con un nulla di fatto il passaggio didai bianconeri al: troppo alte le richieste del calciatore Adrienpotrebbe comunque lasciare la, ma la destinazione a questo punto non dovrebbe essere più il. Come riportato da Fabrizio Romano, le richieste della madre/procuratrice Veronique sono sembrate troppo alte per i Red Devils. Se il calciatore non abbasserà le sue pretese, gli inglesi vireranno su altri obiettivi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Juve, saltato il trasferimento di Rabiot al Manchester United? - junews24com : Rabiot Manchester United, affare saltato! Red Devils chiari con Juve e giocatore - - mattedinho2 : Volevo ricordarvi che Rabiot è ancora un giocatore della Juve e che Paredes è saltato, buongiorno juventini - ZonaBianconeri : RT @Tomas1374: In queste ore in cui #Rabiot #ManUtd sembra saltato vedrete come ci racconteranno che #Paredes ora può venire lo stesso anch… - Tomas1374 : In queste ore in cui #Rabiot #ManUtd sembra saltato vedrete come ci racconteranno che #Paredes ora può venire lo st… -