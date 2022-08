Juve, prenotato Mancini: cosa manca per la chiusura col Vicenza (Di mercoledì 17 agosto 2022) La Juve guarda anche al futuro e ha messo le mani su Tommaso Mancini, talentuoso attaccante del Vicenza. Una scelta precisa del ragazzo che... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 17 agosto 2022) Laguarda anche al futuro e ha messo le mani su Tommaso, talentuoso attaccante del. Una scelta precisa del ragazzo che...

cmdotcom : #Juve, prenotato #Mancini: cosa manca per la chiusura col #Vicenza - sportli26181512 : Juve, prenotato Mancini: cosa manca per la chiusura col Vicenza: La Juve guarda anche al futuro e ha messo le mani… - BrunoCoradduzza : @FalsaPerla_72 @Filoribs scura ma il pacchetto rigori non era stato prenotato dalla Juve,? - 22jctraveler : @juventusfc Sarebbe stato bello vedere il capitano che gli dice! Caro Filip, adesso saluta tutti, fai le foto, il v… - l_pezzuto : RT @baldanza_sergio: Ho prenotato un ombrellone e 2 lettini in un posto meraviglioso con l'acqua cristallina,ho dato anche caparra.. poi st… -