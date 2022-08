Juve, frenata nella trattativa per Rabiot al Manchester United: le pretese della madre Veronique | Primapagina (Di mercoledì 17 agosto 2022) 2022-08-16 23:15:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: frenata nella trattativa tra Manchester United e Juventus per Adrien Rabiot. Qualche giorno fa gli inglesi erano arrivati a Torino per trattare il passaggio del centrocampista in Premier, un’operazione che sembrava ben avviata. Ora invece un intoppo che rischia di far saltare tutto. SCOGLIO – Le due società hanno trovato l’accordo, ma tra il giocatore e il club di Manchester invece è ancora fumata nera. La madre-agente del francese non si è mossa dalla sua richiesta: vuole 9/10 milioni di euro. I Red Devils non vanno oltre i 6,5 fissi più bonus fino ad arrivare a 8. Veronique gioca infatti sul fatto che il suo ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 17 agosto 2022) 2022-08-16 23:15:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com:trantus per Adrien. Qualche giorno fa gli inglesi erano arrivati a Torino per trattare il passaggio del centrocampista in Premier, un’operazione che sembrava ben avviata. Ora invece un intoppo che rischia di far saltare tutto. SCOGLIO – Le due società hanno trovato l’accordo, ma tra il giocatore e il club diinvece è ancora fumata nera. La-agente del francese non si è mossa dalla sua richiesta: vuole 9/10 milioni di euro. I Red Devils non vanno oltre i 6,5 fissi più bonus fino ad arrivare a 8.gioca infatti sul fatto che il suo ...

