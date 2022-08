Jova Bach party | le conseguenze per Lorenzo sono pesantissime | è distrutto

(Di mercoledì 17 agosto 2022) IlBeachè uno degli eventi estivi più importanti d’Italia, ma oltre allo strepitoso successo, il tour si porta dietro estenuanti polemiche.sembra veramenteCherubini –notti (fonte web)È un continuo polverone alzato dalle più svariate accuse nei confronti dinotti. Il suoBeach, che porta sulle spiagge italiane migliaia di fan, è preso di mira per i motivi più disparati. Polemiche sulla distruzione presunta dell’ambiente che occupa, polemiche per quanto riguarda il lavoro nero., le continue polemiche sul suoBeachnotti, però, risponde ...

antonio_palomba : @JediPerLItalia @la_kuzzo @lorenzojova A me questo jova Bach party sembra una cagata pazzesca!!! -

Corriere Salentino

Non solo “il più grande spettacolo dopo il Big Bang”, ma anche una provvidenziale e straordinaria opportunità di ripresa dell’economia locale dopo la p ...A tre giorni dal primo dei due concerti di Jovanotti sulla spiaggia di Vasto marina gli ambientalisti diffondono foto e video su come sta cambiando l’aspetto naturale del luogo dell’evento. Ruspe in a ...