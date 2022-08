Jordan Elsass lascia Superman e Lois | cosa ne sarà di Jonathan Kent?

jokagp13 : Infatti la mia nuova celebrity crush è Jordan Elsass -

Il cast di Superman & Lois: Alex Garfin (Kent), Tyler Hoechlin (Clarck Kens/Superman), Elizabeth Tulloch (Lois Lane) e(Jonathan Kent). Anche Superman diventa adulto, ed è così che lo ritroviamo nell'acclamata serie tv Superman & Lois. Dopo la prima serata andata in onda la scorsa settimana (della trama ...Lo show si è ampliato rapidamente, poiché sono stati introdotti due nuovi personaggi : Jonathan Kent (), il fratello maggiore di Clark, eKent ( Alex Garfin ), che ha ereditato ... Superman & Lois, le anticipazioni delle puntate del 13 agosto Jordan Elsass will not be returning as Jonathan Kent for the third season of Warner Bros. ‘Superman & Lois.’ According to Variety, the American production house, in their official statement cited ...Jordan Elsass will not reporise his role as Jonathan Kent in the upcoming third season of “Superman & Lois.” The actor “has notified the Studio that he will not be returning to ‘Superman & Lois’ for ...