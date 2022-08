Italia-Serbia in tv | orario e diretta streaming amichevole Supercup basket

Leggi su sportface

(Di mercoledì 17 agosto 2022) L’e le indicazioni per vedere in, match valido per il torneodi. Ultimi test amichevoli per i ragazzi di coach Pozzecco, che volano ad Amburgo per questo trofeo che dirà molto sulla condizione fisica degli azzurri, a pochi giorni dalle partite ufficiali valide prima per le qualificazioni ai Mondiali 2023, e poi per gli Europei 2022. La palla a due della partita è fissata alle ore 18:00 di venerdì 19 agosto, con la sfida che verrà trasmessa insu Sky Sport Action, oltre che insu Sky Go e Now Tv. In alternativa, Sportface vi proporrà unatestuale aggiornata. CALENDARIO QUALIFICAZIONI MONDIALI 2023 CALENDARIO EUROPEI 2022 CALENDARIO ...