Italia in preghiera: mercoledì 17 agosto | Tutte le info del Rosario in diretta TV (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ecco come seguire la preghiera del Santo Rosario in diretta questa sera: un momento importante che unisce l’Italia per chiedere il dono della pace e le grazie necessarie. L’atteso momento nato dal desiderio di unirsi e invocare l’intercessione della Vergine Maria in questo tempo così tormentato e complesso. Il Rosario da Rovigo Perché la Vergine L'articolo Italia in preghiera: mercoledì 17 agosto Tutte le info del Rosario in diretta TV proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ecco come seguire ladel Santoinquesta sera: un momento importante che unisce l’per chiedere il dono della pace e le grazie necessarie. L’atteso momento nato dal desiderio di unirsi e invocare l’intercessione della Vergine Maria in questo tempo così tormentato e complesso. Ilda Rovigo Perché la Vergine L'articoloin17ledelinTV proviene da La Luce di Maria.

matteosalvinimi : Un grande portiere protagonista di due scudetti vinti, il primo con l'Hellas Verona e poi con il Napoli. Il mondo d… - GesAU_it : ?? ?´¯) ¸.?´¯) IN QUESTO PERIODO, OGNI GIORNO RECITIAMO PER L’ITALIA, LA CROCIATA (87) PROTEGGI LA NOSTRA NAZIONE… - acs_italia : RT @acs_italia: Il Santuario San’Anna a #Vinadio ha accolto stamane il Calice profanato in #Iraq nel 2014 da #Isis. Il Calice sarà esposto… - Wilson1970wilso : @OsservaMy Dove sono cresciuto non c'erano campane sulle chiese . Rientrato in Italia mi sono abituato e non mi dà… - lucio22673283 : RT @MiguelCalabria3: Il più antico documento che ci presenta una preghiera rivolta a Maria è un frammento di papiro egizio risalente, secon… -