Isola dei Famosi: Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis in lizza per prendere il posto di Alvin, l'indiscrezione bomba (Di mercoledì 17 agosto 2022) I due ex amati naufraghi della passata edizione de L'Isola dei Famosi in lizza per prendere il posto di Alvin come inviato. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 17 agosto 2022) I due ex amati naufraghi della passata edizione de L'deiinperildicome inviato.

vigilidelfuoco : Isola d’Elba (LI), trovata in vita su una scogliera nella zona di Procchio la donna dispersa da ieri. Recuperata in… - matteosalvinimi : Hanno fatto tanto per ripulire l’isola prima del mio arrivo, dal giorno dopo la situazione è tornata come prima. Se… - vigilidelfuoco : #Maltempo #Stromboli, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco dopo le forti piogge che hanno colpito l’isola: 80 gli… - Lacciu2Lacciu : @gigi52335676 Che utilitá hanno il grande fratello,l’isola dei famossi,la D’Urso ecc ecc? Ma finche c’é gente chd l… - stella_branca : RT @marangelo2005: Dopo la distruzione dei ponti fino a Mariupol e quelli che conoscete,nostre a due pontoni mobili: KHERSON E LA CRIMEA, X… -