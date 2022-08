Isola 17, due amatissimi naufraghi della scorsa edizione in lizza per prendere il posto di Alvin: ecco chi (Di mercoledì 17 agosto 2022) Due amatissimi naufraghi della scorsa edizione de L’Isola dei Famosi sarebbero in lizza per prendere il posto di Alvin, ormai storico inviato in Honduras (salve le parentesi di Stefano De Martino e Massimiliano Rosolino). Ma quest’ultimo, stando alle Chicche di Gossip del settimanale Chi in edicola oggi, non mancherà di certo. ecco cosa si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini: Nella nuova edizione dell’Isola dei famosi molte rivoluzioni: alla guida sempre Ilary Blasi, Luxuria confermata come opinionista, Nicola Savino, passato a Tv 8, potrebbe lasciare il posto ad Alvin, mentre per il ruolo di inviato è lotta tra Nicolas ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 17 agosto 2022) Duede L’dei Famosi sarebbero inperildi, ormai storico inviato in Honduras (salve le parentesi di Stefano De Martino e Massimiliano Rosolino). Ma quest’ultimo, stando alle Chicche di Gossip del settimanale Chi in edicola oggi, non mancherà di certo.cosa si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini: Nella nuovadell’dei famosi molte rivoluzioni: alla guida sempre Ilary Blasi, Luxuria confermata come opinionista, Nicola Savino, passato a Tv 8, potrebbe lasciare ilad, mentre per il ruolo di inviato è lotta tra Nicolas ...

