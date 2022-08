Investito da un’auto mentre era in bici: giovane trasportato al “San Pio” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giorgio del Sannio (Bn) – Incidente, questa sera, lungo Viale Spinelli, a San Giorgio del Sannio. Un 15enne, mentre era in sella alla sua bici, è stato Investito da una Fiat 500 guidata da un ragazzo. Grande spavento e paura per il giovane, trasportato in codice rosso all’ospedale “San Pio” di Benevento. Il 15enne ha riportato un trauma facciale e un trauma cranico, fortunatamente le sue condizioni non sono state giudicate gravi. Sul posto, oltre al personale medico, anche i carabinieri per i rilievi del caso e per stabilire la dinamica dell’accaduto. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giorgio del Sannio (Bn) – Incidente, questa sera, lungo Viale Spinelli, a San Giorgio del Sannio. Un 15enne,era in sella alla sua, è statoda una Fiat 500 guidata da un ragazzo. Grande spavento e paura per ilin codice rosso all’ospedale “San Pio” di Benevento. Il 15enne ha riportato un trauma facciale e un trauma cranico, fortunatamente le sue condizioni non sono state giudicate gravi. Sul posto, oltre al personale medico, anche i carabinieri per i rilievi del caso e per stabilire la dinamica dell’accaduto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

