Inter, Tuttosport: altre cessioni in vista, ancora lontano l’obiettivo dei 60 milioni (Di mercoledì 17 agosto 2022) Secondo quanto riportato da Tuttosport, il mercato in uscita dell’Inter non può ancora definirsi concluso. Con l’addio di Cesare Casadei, promesso sposo del Chelsea, i nerazzurri raggiungeranno un totale di 44 milioni incassati dalle cessioni. Considerando anche i 15 investiti sul mercato, il bilancio attuale è di +29, circa la metà dell’obiettivo dei 60 milioni da guadagnare. Il quotidiano spiega dunque che esiste la possibilità di una cessione importante. I due indiziati principali sono Skriniar e Dumfries, ma ovviamente molto dipenderà anche dalle offerte che avanzeranno i club Interessati. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 17 agosto 2022) Secondo quanto riportato da, il mercato in uscita dell’non puòdefinirsi concluso. Con l’addio di Cesare Casadei, promesso sposo del Chelsea, i nerazzurri raggiungeranno un totale di 44incassati dalle. Considerando anche i 15 investiti sul mercato, il bilancio attuale è di +29, circa la metà deldei 60da guadagnare. Il quotidiano spiega dunque che esiste la possibilità di una cessione importante. I due indiziati principali sono Skriniar e Dumfries, ma ovviamente molto dipenderà anche dalle offerte che avanzeranno i clubessati. SportFace.

sportface2016 : #Inter, Tuttosport: altre cessioni in vista, ancora lontano l’obiettivo dei 60 milioni - Luxgraph : Allegri innamorato: beccato mano nella mano con la nuova fidanzata Nina! - Luxgraph : Serena Williams subito fuori a Cincinnati: tutto facile per la Raducanu - Luxgraph : Cincinnati, Sonego eliminato al primo turno: ok Medvedev e Alcaraz - Luxgraph : Alena Seredova svela quando si sposerà con Alessandro Nasi -