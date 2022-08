Inter | si avvicina il difensore richiesto da Inzaghi | dalla Serie A!

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Per concludere la campagna acquisti nel miglior modo possibile, l’vuole regalare a Simoneun nuovo centrale difensivo. Il tecnico dei nerazzurri, infatti, haalla società unin più per colmare il vuoto lasciato da Andrea Ranocchia (ceduto al Monza). AcerbiLazio Stando alle ultime del Messaggero, il nome più caldo per la difesa dell’, in questo momento, sarebbe quello di Francesco Acerbi che, ricordiamo, non rientra più nei piani della Lazio di Sarri. Le due società, a quanto pare, sarebbero molto vicine a chiudere l’operazione sulla base di un prestito. Nicola Morisco

alenicotra83 : Si avvicina la prima in casa. Chi di voi sarà a San Siro per #InterSpezia? Palesatevi, così magari ci possiamo inco… - Dalla_SerieA : Il Chelsea balla con Casadei. Zhang può chiudere la porta - - infoitsport : Milan-Inter si avvicina: ai ‘cugini’ il primo Derby del botteghino - CdS - internewsit : Milan-Inter si avvicina: ai 'cugini' il primo Derby del botteghino - CdS - - LeBombeDiVlad : ???? #Inter, si avvicina #Akanji: pronto l'assalto ?? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato -

Inter-News.it

... trattative e indiscrezioni di oggi su Milan,, Juventus, Roma, Napoli e tutte le altre ...centrocampo (Guendalina Galdi - Redazione gianlucadimarzio.com) L'esordio in Conference League si...La Juve perde Di Maria per infortunio ma siall'acquisto di Depay , il Napoli fa all in su Raspadori per l'attacco, l'fa cassa con Casadei ma per Inzaghi non c'è ancora la certezza di ... Milan-Inter si avvicina: ai ‘cugini’ il primo Derby del botteghino - CdS In mezzo, dopo aver sciolto pubblicamente il rebus Gosens, che partirà dal primo minuto, i dubbi del tecnico riguardano l’impiego di Brozovic: il croato ha recuperato ed è favorito su Asllani. L’ora d ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...