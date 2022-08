Inquinamento – Europa Verde: Salviamo i pesci del Tevere (Di mercoledì 17 agosto 2022) Bonessio e Calcerano (EV): Salviamo i pesci del Tevere migliorando il nostro sistema idrico e riducendo gli inquinanti – “Condividiamo – dichiarano Bonessio e Calcerano di Europa Verde – la preoccupazione espressa dal presidente del WWF Roma e Area metropolitana, Raniero Maggini, in merito al fenomeno della moria dei pesci nel Tevere. “Più volte Europa Verde è intervenuta per chiedere di fare chiarezza sul problema ormai tristemente noto e ripristinare la salubrità delle acque. I cambiamenti climatici hanno aggravato le fasi di siccità dei nostri fiumi, già fonte di stress per la fauna ittica. Allo stesso tempo gli acquazzoni e le bombe d’acqua estive producono l’effetto di riversare improvvisamente nel Fiume enormi quantità di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 17 agosto 2022) Bonessio e Calcerano (EV):delmigliorando il nostro sistema idrico e riducendo gli inquinanti – “Condividiamo – dichiarano Bonessio e Calcerano di– la preoccupazione espressa dal presidente del WWF Roma e Area metropolitana, Raniero Maggini, in merito al fenomeno della moria deinel. “Più volteè intervenuta per chiedere di fare chiarezza sul problema ormai tristemente noto e ripristinare la salubrità delle acque. I cambiamenti climatici hanno aggravato le fasi di siccità dei nostri fiumi, già fonte di stress per la fauna ittica. Allo stesso tempo gli acquazzoni e le bombe d’acqua estive producono l’effetto di riversare improvvisamente nel Fiume enormi quantità di ...

