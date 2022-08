“Incubatore di disinformazione” L’accusa a TikTok prima del voto

Leggi su formiche

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Con un’ampia base di utenti, brevi contenuti video e un algoritmo strettamente controllato,sta diventando un importante e pericolosodielettorale. Lo sostengono alcuni ricercatori ed esperti citati dal New York Times in vista deldi metà mandato negli Stati Uniti. “Era ingenuo supporre, quandostava diventando popolare, che una piattaforma nota per i video di danza e i meme dei gatti non sarebbe diventata un luogo di dibattito politico”, ha commentato Lindsay Gorman, già consigliera dell’amministrazione Biden, oggi senior fellow per le tecnologie emergenti alla Alliance for Securing Democracy, iniziativa del German Marshall Fund. “Ora stiamo assistendo alle conseguenze reali dell’aver ignorato gli avvertimenti dei ricercatori sul potenziale di ...